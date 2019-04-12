Російський коментатор пророкує легку перемогу Ломаченку в бою з Кроллою

У британця Ентоні Кролли немає шансів перемогти Василя Ломаченка у бою за титули WBA і WBO.

Про це заявив відомий російський коментатор боксу Григорій Стангріт в інтерв'ю Luckypunch.net.

"Якихось прям великих, серйозних шансів у Кролли немає в цьому поєдинку і все питання в тому: чи замучить Василь його настільки, що той відмовиться від продовження бою або дуже вдало зловить момент і проб'є по тулубу, не знаю. Однак, я думаю, що буде впевнена одностороння перемога Ломаченка, іноді просто так буває", - сказав Стангріт.