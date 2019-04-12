Зважування Ломаченка перенесли через похорон репера

11 квітня в North Plaza в Los Angeles Convention Center відбулася процедура зважування чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка і британця Ентоні Кролли.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Спочатку процедура повинна була пройти в Staples Center. Це пов'язано з поминальною службою перед похоронами американського репера Nipsey Hussle.

Громадський активіст і репер був застрелений 31 березня в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко - Кролла ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - boxingscene.com.