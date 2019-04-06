Кличко - про можливе повернення: Ніколи не говори ніколи

Легенда українського боксу не підтвердив і не спростував чутки про камбек.

Про це повідомив портал t-online.de з посиланням на SID.

"Поки моє становище залишається колишнім. Завжди будуть чутки, які, звичайно, для мене приємні. Якщо фанати дійсно бажають знову побачити мене в рингу, це здорово. Ніколи не говори ніколи", - цитує Володимира портал.

Стрімінгова платформа DAZN пропонує Володимиру Кличку контракт на три бої, за умовами якого гарантований гонорар українця складе 80 мільйонів доларів. Перший бій - проти боксера, який входить в топ-10 світових рейтингів, в Німеччині. Далі два бої на стадіоні Уемблі проти Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Кличко став радником президента WBA. Його брат поділився амбіційними планами на велосезон.

Джерело - t-online.de.