Гірн: Усик здійснює зухвалий стрибок в новий дивізіон

Такам є ідеальним опонентом для Олександра Усика.

Про це заявив сопромоутер українського боксера Едді Гірн в інтерв'ю для matchroomboxing.

"Настав час головного випробування для Олександра Усика. Він домінував у важкій вазі, ставши абсолютним чемпіоном вже після 15 боїв. Тепер він здійснює зухвалий стрибок в країну гігантів і спробує повторити своє досягнення в суперважкому дивізіоні.Такам - ідеальний суперник для дебюту в суперважкій вазі. Великий і сильний боєць, який зустріне Усика з важким арсеналом. Готуйтеся до феєрверка 25 травня", - сказав Гірн.