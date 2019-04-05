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Такам: Я готовий привітати Усика в новому дивізіоні

Вчора 22:40 319 0
Такам: Я готовий привітати Усика в новому дивізіоні

Бій з Такамою справжній іспит для Усика в новому дивізіоні.

Про це повідомив камерунський суперважкоатлет Карлос Такам в інтерв'ю Мatchroomboxing.

"Усик домігся всього в крузервейті. Я готовий привітати його в новому світі суперважкого дивізіону. Я можу пообіцяти, що це буде прекрасний бій. Я влаштую Усику важкий тест в його дебютному бою в новому дивізіоні. У мене великі плани в цій ваговій категорії, і цей бій - прекрасний шанс це довести", - сказав Такам.

Нагадаємо, Бій Усика з Такамою офіційно підтверджений. Також повідомлялося, Інтер продовжить транслювати бої Усика.

Джерело - Мatchroomboxing.

#Усик, #Такам, #25 травня, #бокс, #суперважкий дивізіон
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