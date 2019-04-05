Бій з Такамою справжній іспит для Усика в новому дивізіоні.

Про це повідомив камерунський суперважкоатлет Карлос Такам в інтерв'ю Мatchroomboxing.

"Усик домігся всього в крузервейті. Я готовий привітати його в новому світі суперважкого дивізіону. Я можу пообіцяти, що це буде прекрасний бій. Я влаштую Усику важкий тест в його дебютному бою в новому дивізіоні. У мене великі плани в цій ваговій категорії, і цей бій - прекрасний шанс це довести", - сказав Такам.