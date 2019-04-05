В’ячеслав Сенченко та Юрій Нужненко залишили відбитки своїх долонь на Стіні чемпіонів.

Про це повідомив Максим Розенко у своєму Facebook.

"У рамках нашого проекту "Стіна чемпіонів" відбитки своїх долонь лишили екс-чемпіони світу з професійного боксу В’ячеслав Сенченко та Юрій Нужненко. Аналогічну процедуру під час свого перебування в Києві в рамках 56-го Конгресу WBC встигли зробити легенди боксу Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд, трохи пізніше до них приєднався славнозвісний Арнольд Шварценеггер. І наші екс-чемпіони Сергій Дзінзірук, Віктор Постол та Андрій Котельник. Відкриття Стіни чемпіонів плануємо провести вже незабаром", - сказав журналіст.