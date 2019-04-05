Всесвітня боксерська рада (WBC) проводить опитування про бажаного суперника для чемпіона за цією версією в напівважкій вазі Олександра Гвоздика.

Опитування проходить в офіційному Instagram організації.

Серед кандидатів на бій з українцем - обов'язковий претендент на титул WBC Маркус Браун, чемпіон світу WBO Сергій Ковальов, а також володар титулу WBA Дмитро Бівол.

Нагадаємо, що Нгумбу травмувався у поєдинку з Гвоздиком. Той бій українець закінчив у 5-му раунді.

Джерело - Чемпіон.