Всесвітня боксерська рада (WBC) проводить опитування про бажаного суперника для чемпіона за цією версією в напівважкій вазі Олександра Гвоздика.
Опитування проходить в офіційному Instagram організації.
Серед кандидатів на бій з українцем - обов'язковий претендент на титул WBC Маркус Браун, чемпіон світу WBO Сергій Ковальов, а також володар титулу WBA Дмитро Бівол.
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Who do you want next? @alex_gvozdyk #WBC #ConquerEverything #Boxing
Нагадаємо, що Нгумбу травмувався у поєдинку з Гвоздиком. Той бій українець закінчив у 5-му раунді.
Джерело - Чемпіон.