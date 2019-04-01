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Гірн: Бій за участю Джошуа може відбутися на новому стадіоні Тоттенгему

Сьогодні 12:20 431 0
Гірн: Бій за участю Джошуа може відбутися на новому стадіоні Тоттенгему

Найближчий поєдинок Ентоні Джошуа може пройти на стадіоні лондонського Тоттенгему.

Слова, британського промоутера Едді Гірн наводить Evening Standard.

"Хочу, щоб Джошуа провів бій на новому стадіоні Тоттенгему. Шоу на великих стадіонах - рідкість. Але Джошуа вже виріс із закритих арен. Новий стадіон Тоттенгему виглядає неймовірно, він ультрасучасний, справжній витвір мистецтва".

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"Я не знаю, які плани у Тоттенгему на стадіон, але думаю, що його можна використовувати для таких змагань. Ми розглядаємо його як місце проведення боксерських поєдинків. Моїй батько добре знає президента Тоттенгему Даніеля Леві, подивимося, як все складеться в майбутньому", - повідомив Гірн.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Джошуа 2019 року. Також повідомлялося, що українець втратив титул WBA.

Джерело - Evening Standard.

#Гірн, #Джошуа, #Тоттенгем
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