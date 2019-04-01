Найближчий поєдинок Ентоні Джошуа може пройти на стадіоні лондонського Тоттенгему.

Слова, британського промоутера Едді Гірн наводить Evening Standard.

"Хочу, щоб Джошуа провів бій на новому стадіоні Тоттенгему. Шоу на великих стадіонах - рідкість. Але Джошуа вже виріс із закритих арен. Новий стадіон Тоттенгему виглядає неймовірно, він ультрасучасний, справжній витвір мистецтва".

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"Я не знаю, які плани у Тоттенгему на стадіон, але думаю, що його можна використовувати для таких змагань. Ми розглядаємо його як місце проведення боксерських поєдинків. Моїй батько добре знає президента Тоттенгему Даніеля Леві, подивимося, як все складеться в майбутньому", - повідомив Гірн.