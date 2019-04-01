Найближчий поєдинок Ентоні Джошуа може пройти на стадіоні лондонського Тоттенгема.

Слова, британського промоутера Едді Гірн наводить Evening Standard.

"Хочу, щоб Джошуа провів бій на новому стадіоні Тоттенгема. Шоу на великих стадіонах - рідкість. Але Джошуа вже виріс із закритих арен. Новий стадіон Тоттенгема виглядає неймовірно, він ультрасучасний, справжній витвір мистецтва".

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"Я не знаю, які плани у Тоттенгема на стадіон, але думаю, що його можна використовувати для таких змагань. Ми розглядаємо його як місце проведення боксерських поєдинків. Мій батько добре знає президента Тоттенгема Даніеля Леві, подивимося, як все складеться в майбутньому", - повідомив Гірн.