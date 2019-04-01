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Гірн: Бій за участю Джошуа може відбутися на новому стадіоні Тоттенгема

Сьогодні 12:20 1061 0
Гірн: Бій за участю Джошуа може відбутися на новому стадіоні Тоттенгема

Найближчий поєдинок Ентоні Джошуа може пройти на стадіоні лондонського Тоттенгема.

Слова, британського промоутера Едді Гірн наводить Evening Standard.

"Хочу, щоб Джошуа провів бій на новому стадіоні Тоттенгема. Шоу на великих стадіонах - рідкість. Але Джошуа вже виріс із закритих арен. Новий стадіон Тоттенгема виглядає неймовірно, він ультрасучасний, справжній витвір мистецтва".

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"Я не знаю, які плани у Тоттенгема на стадіон, але думаю, що його можна використовувати для таких змагань. Ми розглядаємо його як місце проведення боксерських поєдинків. Мій батько добре знає президента Тоттенгема Даніеля Леві, подивимося, як все складеться в майбутньому", - повідомив Гірн.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Джошуа 2019 року. Також повідомлялося, що українець втратив титул WBA.

Джерело - Evening Standard.

#Гірн, #Джошуа, #Тоттенгем
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