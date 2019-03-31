Мейвезер не хоче випускати свого бійця проти Ломаченко.

Про це повідомив менеджер українського чемпіона Егіс Клімас для EsNews.

"Девіс викликає Ломаченко на бій, але Флойд Мейвезер розумний керівник, він розбирається в боксі і розуміє що станеться, якщо випустить Джервонту в ринг до Ломаченко. Він ніколи не дозволить Девісу провести бій з ним, тому що знає, чим це закінчиться ", - сказав представник Ломаченко.