Мейвезер не хоче випускати свого бійця проти Ломаченко.
Про це повідомив менеджер українського чемпіона Егіс Клімас для EsNews.
"Девіс викликає Ломаченко на бій, але Флойд Мейвезер розумний керівник, він розбирається в боксі і розуміє що станеться, якщо випустить Джервонту в ринг до Ломаченко. Він ніколи не дозволить Девісу провести бій з ним, тому що знає, чим це закінчиться ", - сказав представник Ломаченко.
Нагадаємо, Гвоздик назвав наступного суперника та прокоментував хід двобою з Нгумбу.
Джерело - EsNews.