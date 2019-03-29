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Гвоздик: Не вважаю себе винним у тому, що сталося зі Стівенсоном

Вчора 23:25 334 0
Гвоздик: Не вважаю себе винним у тому, що сталося зі Стівенсоном

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поки не контактував з Адонісом Стівенсоном після перемоги над ним.

Про це розповів сам українець.

"Що вдіяти? Ми бійці. Ми розуміємо, що це жорстокий вид спорту. Я не вважаю себе винним, тому що сам міг би опинитися на його місці. Це неприємно. Я не хотів би завдавати кому-небудь біль.

Суддя теж не винен - ​​це не була пізня зупинка. Я взагалі не знаю, чому це сталося. Це не наслідок одного удару. Може, він скинув занадто багато ваги або щось трапилося перед боєм.

Послав Стівенсону повідомлення - сказав, що підтримую його. Але я поки не контактував з ним - не думаю, що я та людина, яку сім'я Стівенсона хоче зараз бачити поруч. Радий, що йому стає краще. Я ж намагаюся забути про це", - сказав Гвоздик.

У грудні Гвоздик нокаутував Стівенсона. Після бою канадському боксеру стало погано - його госпіталізували і ввели у штучну кому. В кінці грудня Адоніс вийшов з коми і почав відновлюватися.

30 березня Гвоздик проведе перший захист титулу проти француза Дуду Нгумбу.

Джерело - Los Angeles Times.

#Гвоздик, #Стівенсон
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