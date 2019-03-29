Екс-суперника Кличка усунули від боїв через поцілунок

Болгарський боксер Кубрат Пулєв тимчасово усунений від участі в боях.

Про це повідомляє Sky Sports.

Відповідне рішення ухвалила Атлетична комісія штату Каліфорнія (CSAC),

Раніше журналістка Дженніфер Равало заявила, що подасть до суду на Пулєва. Під час інтерв'ю Пулєв поцілував Равало в губи і, за словами журналістки, схопив її за сідниці.

"Щоб отримати можливість знову виступати в Каліфорнії, Пулєв зобов'язаний з'явитися перед комісією і переконати її членів, що він буде дотримуватися принципу поваги", - повідомила директор зі зв'язків з громадськістю CSAC Вероніка Хармс.

За її словами, у комісії серйозно поставилися до інциденту за участю 37-річного боксера.

Сам Кубрат, коментуючи інцидент, заявив, що зробив це, бо вони друзі.

Нагадаємо, що Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном.

Джерело - Sky Sports.