Екс-суперника Кличка усунули від боїв через поцілунок

Болгарський боксер Кубрат Пулєв тимчасово усунений від участі в боях.
Про це повідомляє Sky Sports.
Відповідне рішення ухвалила Атлетична комісія штату Каліфорнія (CSAC),
Раніше журналістка Дженніфер Равало заявила, що подасть до суду на Пулєва. Під час інтерв'ю Пулєв поцілував Равало в губи і, за словами журналістки, схопив її за сідниці.
"Щоб отримати можливість знову виступати в Каліфорнії, Пулєв зобов'язаний з'явитися перед комісією і переконати її членів, що він буде дотримуватися принципу поваги", - повідомила директор зі зв'язків з громадськістю CSAC Вероніка Хармс.
За її словами, у комісії серйозно поставилися до інциденту за участю 37-річного боксера.
Сам Кубрат, коментуючи інцидент, заявив, що зробив це, бо вони друзі.
Нагадаємо, що Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном.
Джерело - Sky Sports.