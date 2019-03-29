Гірн: Якщо Кличко повернеться, то відразу ж потрапить у топ-5 рейтингу

Легендарному українському боксеру Володимиру Кличку буде непросто повернутися в ринг через брак практики в останні роки.

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Думаю, що у Кличка було кілька бесід, спрямованих на промацування грунту. Але я не думаю, що рішення буде прийнято зовсім скоро. Втім, все це справи Кличко.

Хотів би я знову побачити Кличко на рингу? На мій погляд, будь-якому важковаговику було б цікаво знову вийти на ринг і битися з кращими. Головна проблема Володимира в тому, що в останні роки у нього не було суперників і практики.

Якщо Кличко повернеться, він відразу потрапить у топ-5 рейтингу, немає сумнівів. Але, як я вже сказав, у нього давно не було боїв", - заявив Гірн.