Усик збереже чемпіонський пояс WBC

WBC не хоче брати приклад з WBA і чинити тиск на Усика. Олександр збереже чемпіонський пояс як мінімум до свого першого бою в суперважкій вазі.

Про це заявив президент організації Маурісіо Сулейман.

"WBC одноголосно проголосував за те, щоб підтримати Усика і зробити усе можливе, щоб залишити його абсолютним чемпіоном - єдиним у світі. Він попросив дозволу провести бій в суперважкій вазі, після якого він сповістить WBС про своє рішення", - сказав Сулейман.

Офіційне підтвердження першого бою Олександра Усика в суперважкій вазі очікується до кінця поточного тижня. Першим суперником українця може стати Карлос Такам.

Нагадаємо, Усик відмовився від титулу WBA

Також, Усика визнали спортсменом року в Україні.

Джерело - ua-football.