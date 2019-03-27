Тренер Гвоздика: Нгумбу потрібно поважати

Олександр Гвоздик готовий до бою з Дуду Нгумбу.
Про це заявив тренер українця Тедді Атлас.
"Нгумбу — складний суперник, він не той, який буде бити легко, він буде бити жорстко. У нього хороший удар з правої та хороший хук зліва. Думаю, в бою він буде агресивним, адже розуміє, що у нього з'явився той самий шанс. Його потрібно поважати, що ми й робимо, однак, до бою ми будемо готові", - заявив Атлас.
Бій Гвоздик — Нгумбу відбудеться 30 березня. На поєдинку очікується аншлаг.
Раніше тренер Гвоздика назвав Нгумбу голодним бійцем.
Джерело - Sport.ua.