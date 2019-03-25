Гассієв: Усик виграє за очками, або Повєткін - нокаутом

Росіянин Олександр Повєткін зможе нокаутувати Олександра Усика, якщо бій між боксерами відбудеться.

Так вважає колишній суперник українця Мурат Гассієв.

"Якщо бій Повєткін - Усик відбудеться, то я із задоволенням його подивлюся. Це буде перший бій Усика в суперважкій вазі, і це серйозна заявка. Повєткін - непростий суперник. Мені здається, або Усик за очками виграє, або Повєткін - нокаутом", - сказав Гассієв.