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Богачук здобув 13-у перемогу в кар'єрі

Сьогодні 13:06 826 0
Українець не знає гіркоти поразок
Богачук здобув 13-у перемогу в кар'єрі

Український середньоваговик Сергій Богачук здобув перемогу над американцем Клеотісом Пендарвісом на арені The Avalon в Голлівуді, штат Каліфорнія, США.

Уже в першому раунді українець відправив суперника в нокдаун, пробивши по корпусу. Вдруге американський боксер знову побував на канвасі, не встоявши на останніх секундах третьої трихвилинки після лівого хука від Богачука. На четвертий же раунд Пендарвіс вирішив не виходити та віддав дострокову перемогу представнику України.

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Нагадаємо, що в попередньому поєдинку український проспект відправив у нокаут пуерторіканця Карлоса Гарсію Ернандеса.

Відзначимо, що Богачука тренує відомий мексиканський фахівець Абель Санчес, який також працює з екс-лідером середньої ваги Геннадієм Головкіним з Казахстану.

Нагадаємо, Гвоздик завершив підготовку до захисту титула.

Джерело - Чемпіон.

#Богачук, #бокс, #Україна
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