Арум: У бою Ломаченко - Гарсія вже не буде розділу гонорару 50 на 50

Справи американського боксера Майкі Гарсії після його поразки від Ерола Спенса стали гіршими, ніж були до бою.

Про це повідомив глава Top Rank Боб Арум.

"Василь Ломаченко повернеться в ринг 12 квітня. Чи є у мене інтерес організувати поєдинок Ломаченка проти Майкі Гарсії? Майкі пошкодив свою "життєздатність". Так, ми зробимо цей бій, але в цьому поєдинку вже не буде розділу гонорару 50 на 50", - сказав Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко порадував автографом зірку Голлівуда.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу найкращих від ESPN

Джерело - EsNews.