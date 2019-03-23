Мій профіль
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Гольменколлені
Сьогодні 16:24 469
Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Гольменколлені
Сьогодні 15:53 691
Португалія - Україна: 5 головних висновків
Сьогодні 13:16 884
Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі
Сьогодні 10:56 683
Україна зіграла внічию з Португалією
Вчора 23:38 7971
Португалія — Україна 0:0. Як це було
Вчора 23:30 9416 3
Португалія - Україна 0:0. Огляд першого тайму
Вчора 22:45 1944
Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи
Вчора 20:00 5417
Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці
Вчора 18:41 1391
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь: огляд матчів відбору до Євро-2020
Вчора 12:12 2826
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Хокей Донбас став першим фіналістом чемпіонату УХЛ 6
17:00 Футбол Кузьміна зробила золотий дубль, українки провали гонку переслідування 305
16:46 Баскетбол Мілуокі знищив Маямі, Лейкерс програли Брукліну. Результати матчів НБА 159
16:27 Блог Португалія – Україна, майбутнє Ярмоленка і атестація УПЛ - ТаТоТаке 229
16:24 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Гольменколлені 469
16:12 Бокс Голіфілд оцінив шанси Усика на чемпіонство в хевівейті 520
15:53 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Гольменколлені 691
15:48 Футбол Баварія і Барселона поборються за нападника Айнтрахта 237
15:29 Баскетбол Джеймс уперше за 14 років не зіграє в плей-оф НБА 276
15:00 Футбол Атлетіко зацікавлений у захисникові Роми 242
14:48 Футбол Мораес став 29-им гравцем збірної, який народився закордоном 329
14:26 Бокс Гірн: Усик стане обов'язковим претендентом на бій з Джошуа 388
14:05 Бокс Чемпіон світу WBA кинув виклик Кличку 598
13:54 Футбол Люксембург за останні 9 років отримав стільки ж перемог, скільки ж і за попередні 100 379
13:33 Футбол Півзахисник Португалії: Нам протистояв добре організований захист 700
13:16 Футбол Португалія - Україна: 5 головних висновків 884
13:02 Баскетбол Баззер-бітер Кузми з середини майданчика - момент дня в НБА 499
12:51 Футбол Павелко: Завдяки підтримці Порошенка збірна України вдало виступила в Лізі націй 440
12:25 Бокс Команда Усика має намір перенести бій українця 591
12:07 Футбол Павелко прокоментував виклик Мораеса у збірну 532
12:00 Блог Воробей розказав дітям, звідки взялися криві ноги - Футбік 294
11:51 Футбол Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро 785
11:35 Теніс Світоліна зазнала поразки у матчі з китаянкою в Маямі 544
11:16 Футбол Порошенко: Ви достойно захищали честь країни 1673
10:56 Теніс Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі 683

Голіфілд оцінив шанси Усика на чемпіонство в хевівейті

Сьогодні 16:12 520 0
Голіфілд оцінив шанси Усика на чемпіонство в хевівейті

У абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика великі шанси на успіх у хевівейті.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Голіфілд.

"Усик може дуже швидко просуватися до хевівейту. Я був натхненний, бо Майк Тайсон був чемпіоном світу в суперважкій вазі. Коли ми були любителями, він важив більше мене, але я добре справлявся з ним у спарингах.

Майк бив сильніше, але у мене була перевага в довжині рук. Тайсон міг нокаутувати одним ударом, але я міг бити без зупинки день і ніч. Я чув, що Олександр досяг успіху в спарингах з Володимиром Кличком. Якщо дана інформація відповідає дійсності, то це означає, що Усик може впоратися з суперважковаговиками. Йому буде нелегко, але стати чемпіоном світу в хевівейті і не повинно бути занадто просто", - сказав легендарний боксер.

Нагадаємо, що Усик планує дебютувати в суперважкій вазі в травні 2019 року. Його найбільш вірогідним наступним суперником є ​​Карлос Такам.

Крім того, на бій з українцем погодився Повєткін.

Джерело - BoxingScene.

#Усик, #Голіфілд
Коментарі ()