Гірн: Усик стане обов'язковим претендентом на бій з Джошуа

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик стане обов'язковим претендентом на титули WBA, WBO і IBF, що належать Ентоні Джошуа.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing та промоутер українця Едді Гірн.

"Обов'язковим претендентом для Джошуа стане Олександр Усик. Коли ти є суперчемпіоном категорією нижче і піднімаєшся на вагу вище, то автоматично стаєш претендентом. До того ж, я не думаю, що Тайсон захоче бути претендентом за 30% (від призового фонду - прим.), Якщо йому вже пропонували 40%", - сказав Гірн.

Нагадаємо, що Усик планує дебютувати в суперважкій вазі в травні 2019 року. Його найбільш вірогідним наступним суперником є ​​Карлос Такам.

Крім того, на бій з українцем погодився Повєткін.

Джерело - vringe.com.