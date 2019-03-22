IBF не має наміру позбавляти Усика титулу чемпіона світу у важкій вазі

Міжнародна боксерська федерація (IBF) не має наміру позбавляти чемпіона за цією версією у важкій вазі Олександра Усика титулу.
Про це повідомляє fightnews.info.
Зазначається, що пояс буде в українця, поки той офіційно не оголосить про свій перехід в суперважку вагу:
"Ми ще не були проінформовані про майбутню кар'єру Усика, тому титул залишається у нього", - йдеться у заяві організації.
Нагадаємо, Усик повернеться в ринг 18 травня. Напередодні з'явилося інформація, що його суперником стане Карлос Такам. Також битися з українцем готовий росіянин Олександр Повєткін.
Джерело - fightnews.info.