Не пропустіть бій за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі Гарсія - Спенс. Поєдинок відбудеться 16.03.2019.

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Трансляція бою Гарсія - Спенс дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням.

У Арлінгтоні (штат Техас, США) на 80-тисячному AT & T Stadium відбудеться грандіозна боксерська подія, основний кард якого буде транслюватися в Штатах на FOX PPV. Уся увага уболівальників тут буде прикута до поєдинку небитих Ероли Спенса-молодшого і Майкі Гарсії, чий загальний рекорд становить 63-0!

29-річний Спенс (24-0, 21 КО) в цій сутичці буде відстоювати свій титул чемпіона IBF в напівсередній вазі, яким володіє майже два роки. Перемігши в титульному бою Келлі Брук, Спенс провів два захисти поясу. У січні 2018 року він зупинив досвідченого Ламонта Пітерсона, а в червні всього за три хвилини впорався з обов'язковим претендентом Карлосом Окампо. Для Ероли це була 10-а дострокова перемога поспіль.

Гарсія (39-0, 30 КО) також є чемпіоном світу. Майкі утримує титул WBC в легкій вазі, а майбутній бій стане для нього дебютом в напівсередній вазі. У Гарсії є невеликий досвід виступів у суперлегкій вазі, де він був чемпіоном IBF. Але потім вирішив залишити цей пояс і повернутися у звичний для себе лайтвейт. Каліфорнієць крайній бій провів в липні минулого року, об'єднавши пояси. Майкі впевнено перебоксував Роберта Істера і до свого титулу WBC додав титул IBF, але незабаром після перемоги відмовився від нової регалії.

Хоч за Гарсією закріплена репутація великого панчера, але у своїх останніх трьох боях йому не вдається нокаутувати суперників. Швидше за все, причина в вазі. У суперлегкому дивізіоні він уже не виглядав потужним нокаутером, чого говорити про напівсередню вагу.

Поєдинок Гарсія - Спенс: пряма онлайн трансляція відбудеться на телеканалі Інтер.

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Розпочнеться бій не раніше ніж о 5:00 за київським часом.

Нагадаємо, Гарсія виграв у Спенса дуель поглядів.

Джерело - Чемпіон.