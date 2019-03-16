Холіфілд: Усик повинен використовувати свої козирі

Олександр Усик може добитися успіху в суперважкому дивізіоні.

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфлд.

"Козирі Усика - робота на ногах і боксерський інтелект. Усик - дійсно хороший боєць. У нього відмінна школа, і він лівша. Він рухається вгору, але важковаговики сьогодні дуже великі. Тому, перехід в новий дивізіон може стати проблемою для нього. Усик битиметься з хлопцями, які набагато більше його. Свого часу мені довелося робити те ж саме, але тоді супертяжі не могли рухатися як я. У мене були хороші ноги, і я міг добре рухатися. Тому і перемагав. Усик повинен робити також. Але все буде залежати від того, з ким він буде боксувати", - сказав Холіфілд.