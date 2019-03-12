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Стала відомою ціна квитків на бій Ломаченко - Кролла

Сьогодні 22:54 490 0
Ціна стартує від 52 доларів
Стала відомою ціна квитків на бій Ломаченко - Кролла

Оприлюднили ціни квитків на запланований поєдинок,я кий відбудеться 12-го квітня між чемпіоном світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченко та британським боксером Ентоні Кроллою.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.

Найдешевший квиток на бій, який відбудеться в Лос-Анджелесі, обійдеться в 52 долара. Найдорожчий - в 310,5 доларів.

Нагадаємо, Ломаченко хотів спочатку битися проти Гарсії.

Раніше повідомлялося, що Кролла може завершити кар'єру після бою з Ломаченком.

Джерело - sport.ua.

#Ломаченко, #Кролла, #Гарсія
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