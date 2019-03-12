Українець битиметься лише з чемпіонами

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко готовий провести бій проти Теофімо Лопеса, якщо він володітиме чемпіонським поясом.

Його слова наводить Boxing News 24.

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"Без проблем. Я готовий до будь-якого боксера, але мені потрібен пояс. Якщо у тебе є пояс, то виходь в ринг. Я проведу з тобою поєдинок", - заявив Ломаченко.

Наступний бій Ломаченко проведе 12 квітня проти Ентоні Кролли.

Нагадаємо, Гарсія заявив, що Ломаченко ховається за Арумом.

Тим часом Ломаченко зазначив, що готовий битися спочатку проти Гарсії.

Джерело - Boxing News 24.