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Шелестюк - Мартінес: ОНЛАЙН

Сьогодні 06:03 1640 0
Українець повертається в ринг
Шелестюк - Мартінес: ОНЛАЙН

У Каліфорнії відбудеться поєдинок непереможеного українця Тараса Шелестюка (16-0, 10 КО) проти мексиканця Мартіна Анхеля Мартінеса (19-16-1, 12 КО).

Цей поєдинок стане першим для Шелестюка за більш ніж півтора роки. Останній раз українець виходив в ринг 1 червня 2017 року.

Бій Шелестюк - Мартінес відбудеться 10 березня в місті Оріндж, Каліфорнія.

Орієнтовний початок поєдинку 7:30 за Києвом.

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Онлайн трансляція 8-раундового поєдинку буде доступна на Чемпіоні.

Нагадаємо, напередодні Шелестюк і Мартінес провели фінальну дуель поглядів.

Джерело - Чемпіон.

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