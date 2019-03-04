Повєткін: Поки немає точної інформації, чи буде бій з Усиком

Бій між Олександром Усиком і Олександром Повєткіним поки невідомо чи відбудеться.
Про це заявив російський супертяж Олександр Повєткін
Актуально: Усик і Повєткін далекі від підписання контракту.
"Можу сказати, що на сьогодні точної інформації, чи буде цей бій, поки немає. Стосовно підготовки, то у мене був період відновлення і зараз я починаю активно тренуватися", - сказав Повєткін.
Раніше Едді Гірн повідомляв, що Повєткін хоче провести проміжний бій перед зустріччю з Усиком.
Джерело - Курск сегодня.