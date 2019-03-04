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Повєткін: Поки немає точної інформації, чи буде бій з Усиком

Сьогодні 14:32 826 0
Повєткін: Поки немає точної інформації, чи буде бій з Усиком

Бій між Олександром Усиком і Олександром Повєткіним поки невідомо чи відбудеться.

Про це заявив російський супертяж Олександр Повєткін

  Актуально: Усик і Повєткін далекі від підписання контракту.

"Можу сказати, що на сьогодні точної інформації, чи буде цей бій, поки немає. Стосовно підготовки, то у мене був період відновлення і зараз я починаю активно тренуватися", - сказав Повєткін.

Раніше Едді Гірн повідомляв, що Повєткін хоче провести проміжний бій перед зустріччю з Усиком.

Джерело - Курск сегодня.

#Бокс, #Повєткін, #Усик, #Уски - Повєткін
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