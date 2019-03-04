Повєткін: Поки немає точної інформації, чи буде бій з Усиком

Бій між Олександром Усиком і Олександром Повєткіним поки невідомо чи відбудеться.

Про це заявив російський супертяж Олександр Повєткін

Актуально: Усик і Повєткін далекі від підписання контракту.

"Можу сказати, що на сьогодні точної інформації, чи буде цей бій, поки немає. Стосовно підготовки, то у мене був період відновлення і зараз я починаю активно тренуватися", - сказав Повєткін.