Український боксер завоював перший титул у кар'єрі

Український боксер другої найлегшої ваги Олег Довгун (8-0, 2 КО) завоював титул ABF USA, який став для нього першим у кар'єрі.

Як йдеться у джерелі, в рамках вечора боксу в Піттсбурзі 24-річний боксер одноголосним рішенням суддів переміг американця Дарона Вільямса (7-1, 4 КО).

Також в рамках цього шоу такий же пояс, тільки у важкій вазі, захистив інший українець Любомир Пінчук (9-1, 6 КО), який у другому раунді нокаутував 37-річного Теда Беркгаузена (5-6-2, 1 КО).

Нагадаємо, що можна підтримати Ломаченко в Лос-Анджелесі.

Джерело - Чемпіон.