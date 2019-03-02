Укаїнський політик: Після перемоги Усика в Москві знайшлися псевдопатріоти, які зробили його ворогом

Після перемоги Усика у Москві над Муратом Гассієвим знайшлися псевдопатріоти, які почали називати його ворогом.

Про це розповів колишній депутат Одеської міської ради Дмитро Співак, порівнявш скандал навколо Національного відбору на Євробачення та перемоги на ньому виконавиці MARUV з перемогою Олександра Усика (16-0, 12 КО) у фіналі WBSS над Муратом Гассієвим (2601, 19 КО):

"У контексті скандалу навколо Нацвідбору на Євробачення хочу нагадати ситуацію з нашим чемпіоном Олександром Усиком, коли в Лужниках, центрі Москви, він блискуче переміг, грав гімн України і Усик підняв український прапор, то там нормальні, звичайні люди аплодували нашому Усику. І вся Україна відчувала гордість за наш прапор, гімн і боксера. Але навіть тоді знайшлися псевдопатріоти, які майже не зробили його агентом ФСБ, ворогом і так далі", - сказав Співак.

Нагадаємо, що Жан Беленюк дотепно висловив готовність виступити від України на Євробаченні.

Раніше Усик привітав фанатів зі святом 23 лютого.

Джерело - newsone.ua.