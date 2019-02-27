Алі Башир: Усик стане чемпіоном світу в суперважкій вазі

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі і кращий боксер 2018 року Олександр Усик, стане чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Про це заявив колишній тренер українця Алі Башир.

"Я думаю, що Усик стане чемпіоном світу в суперважкій вазі. Якщо не абсолютним, то один з титулів він точно візьме. Які його шанси проти Ентоні Джошуа? У нього хороші шанси проти будь-якого супертяжа, в тому числі і проти Джошуа. Зрозумійте, Усик - унікальний боксер. Він неймовірно технічний і сильний ментально. Він також дуже старанно тренується, вміє як бити, так і тримати удар. Так що я не бачу причин, за якими він міг би не стати чемпіоном світу в суперважкій вазі, можливо і абсолютним.

Чи не стане сила удару каменем спотикання для Усика в супертяжах? Мені здається, що значення цього компонента занадто переоцінюють. Мухаммед Алі не був великим панчером, але у нього було багато нокаутів. Нокаутувати можна ж і втомивши суперника. Це, звичайно, круто, коли супертяж володіє забійним ударом, але це не є необхідною умовою на шляху до успіху. Удари Усика гострі, і його опоненти їх не бачать. Це важливо. Але навіть якщо ударам Усика буде явно не вистачати сили в суперважкому дивізіоні, він буде сповна компенсувати це своєю майстерністю ", - розповідає легендарний тренер.