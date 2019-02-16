Промоутер Усика планує організувати бій українця з черговим росіянином

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Едді Гірн планує організувати бій українця з росіянином Олександром Повєткіним.

Про це сказав сам промоутер для ESPN.

Поєдинок запланований на травень і пройде в США.

Бій транслюватиметься стрімінговий сервіс DAZN.

Це буде дебют для Усика в суперважкій вазі.

Раніше Гірн говорив, що наступний бій Усика може пройти 18 травня.

Нагадаємо, що Усик проведе наступний бій 18 травня.

Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії запевнив, що Усик слабший за Гассієва.

Джерело - ESPN.