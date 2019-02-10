Майвезер: Зараз у нас немає конкретного плану на наступного суперника

Майвезер не планує організувати бій Девіса (21-0, 20 КО) та Ломаченко (12-1, 9 КО).

Про це промоутер боксера повідомив Boxing Scene.

"Зараз у нас немає конкретного плану на наступного суперника. Я розумію Ломаченко, йому потрібно швидше провести якомога більше боїв, тому що він вже дуже старий. Але Девіс на 10 або 11 років молодше. Так, Ломаченко неймовірний боксер, він мені подобається. Але він тільки що бився з Педрас. Девіс нокаутував його в бою за пояс чемпіона світу, а Ломаченко зустрівся з недоїдками Девіса і пройшов всю дистанцію", - сказав Мейвезер.