Валуєв: Судження Усика доводять, що бокс - це інтелектуальний вид спорту

Українським політикам треба вчитися поведінці в Олександра Усика.

Екс-чемпіон світу Микола Валуєв.

"Олександр поводиться, можна сказати, еталонно. Багатьом у нього треба вчитися цьому. І українським політикам – у першу чергу. Я не хочу зараз іти в тривалі дебати, але чіткість суджень і думок, які притаманні Усику, тільки зайвий раз доводять, що бокс – це інтелектуальний вид спорту", - сказав Валуєв.