Стівенсону замінили частину щелеп, яку видалили після бою з Гвоздиком

Адоніс Стівенсон продовжує йти на поправку після серйозних травм, отриманих в бою проти Олександра Гвоздика.

Про це повідомляє TVA Sports.

Трохи більше як тиждень тому канадець почав ходити. Тепер же він переніс нову операцію - йому замінили частину щелепи, яка була видалена під час початкової операції.

Зараз Адоніс може чітко висловлювати, чого він хоче і самостійно ходити в туалет.

Медики замислюються про транспортування боксера з Квебека в Монреаль.

Стівенсон під час лікування побував в стані штучної коми, через можливий крововилив у мозок.

Джерело - Чемпіон.