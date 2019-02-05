Стівенсону замінили частину щелеп, яку видалили після бою з Гвоздиком

Адоніс Стівенсон продовжує йти на поправку після серйозних травм, отриманих в бою проти Олександра Гвоздика.
Про це повідомляє TVA Sports.
Трохи більше як тиждень тому канадець почав ходити. Тепер же він переніс нову операцію - йому замінили частину щелепи, яка була видалена під час початкової операції.
Зараз Адоніс може чітко висловлювати, чого він хоче і самостійно ходити в туалет.
Медики замислюються про транспортування боксера з Квебека в Монреаль.
Стівенсон під час лікування побував в стані штучної коми, через можливий крововилив у мозок.
Джерело - Чемпіон.