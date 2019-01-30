Потенційний суперник Ломаченка залишився без поєдинку

Чемпіон WBA в другій напівлегкій ваговій категорії Джервонта Девіс (20-0, 19 КО) і претендент на пояс Абнер Марес (31-3-1, 15 КО) не проведуть поєдинок, який був запланований на 9 лютого.

Про це повідомляє 24boxing з посиланням на BoxingTalk.

Бій між обома боксерами скасували у зв'язку із травмою Мареса, який спочатку скасував відкрите тренування й пройшов медогляд, після чого бій був остаточно скасований.

Девіс, вже встиг відреагувати на це сумним твітом.

"Це божевілля", - написав Джервонта.

This is crazy 😒 — Gervonta Davis (@Gervontaa) January 30, 2019

Нагадаємо, Міллер наїхав на Джошуа.

Також, торги щодо бою Ломаченко - Кролла перенесли.

Джерело - 24boxing.