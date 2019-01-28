Зав'ялов: Усик впише своє ім'я золотими літерами в суперважкій категорії

Усик стане найкращим боксером у суперважкому дивізіоні.

Поділився своєю думкою президент Національної ліги профі-боксу України Михайло Зав'ялов у коментарі для XSPORT.

"Сподіваюся, що він у супертяжах буде кращим. Дай Бог, щоб мої слова підтвердилися. Усик - боксер нової формації, він швидкий, на ногах працює дуже добре, розумний. Я думаю, що він впише своє ім'я золотими літерами в суперважкій категорії", -сказав Зав'ялов.