Мама Ломаченка: Вася взяв від мене упертість і емоційність

Мама Василя Ломаченка Тетяна розповіла про риси, які Василь перейняв у неї.

Її слова цитує iSport.

"Діти взяли від мене найкращі якості: ось Вася - упертість і емоційність. Васіна настирливість і невміння програвати, які притаманні мені, - це жилка, на якій Анатолій Миколайович побудував весь його процес становлення. Таке враження, що він навіть підібрав собі дружину, з таким характером, щоб у нього син став олімпійським чемпіоном", — сказала Людмила Ломаченко.