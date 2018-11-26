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Мама Ломаченка: Вася взяв від мене упертість і емоційність

Сьогодні 15:53 172 0
Мама Ломаченка: Вася взяв від мене упертість і емоційність

Мама Василя Ломаченка Тетяна розповіла про риси, які Василь перейняв у неї.

Її слова цитує iSport.

"Діти взяли від мене найкращі якості: ось Вася - упертість і емоційність. Васіна настирливість і невміння програвати, які притаманні мені, - це жилка, на якій Анатолій Миколайович побудував весь його процес становлення. Таке враження, що він навіть підібрав собі дружину, з таким характером, щоб у нього син став олімпійським чемпіоном", — сказала Людмила Ломаченко.

Нагадаємо, раніше вона розповіла, що Ломаченко був сміливий з дитинства.

Джерело - iSport.

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