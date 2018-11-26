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Ф'юрі: Вони думають, що зустрінуться з товстим англійським дебілом

Сьогодні 13:53 761 0
Ф'юрі: Вони думають, що зустрінуться з товстим англійським дебілом

Британець Тайсон Ф'юрі запевняє, що Деонтей Уайлдер буде вражений 1 грудня на рингу.

Його слова цитує iSport.

"Я підписав контракт з Френком Ворреном на п'ять боїв. У мене могло бути п'ять офіціантів, але я вибрав Вайлдера. Пам'ятайте це, я вибрав Вайлдера, а не він мене. Я попросив Френка сказати їм, що я просто хочу заробити гроші. Так почалася вся ця історія. Я обдурив їх. Вони думають, що зустрінуться з товстим англійським дебілом. Вони не розуміють, хто проти них вийде. Вайлдер зробив найбільшу помилку у своєму житті, дозволивши мені залучити його в цей бій", — заявив Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, Джошуа спатиме під час бою Ф'юрі — Вайлдер.

Тим часом Усик зобов'язаний битися з росіянином Лебедєвим.

Джерело - iSport.

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