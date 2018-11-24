Українка здобула срібло на чемпіонаті світу з боксу

Українка Ганна Охота посіла друге місце на чемпіонаті світу з боксу серед жінок.

У ваговій категорії до 48 кілограм Охота програла лише у фінальному бою за одноголосним рішенням суддів. Її кривдницею стала шестикратна чемпіонка світу з Індії Марі Ком.

Ще одну медаль для України на чемпіонаті світу з боксу може добути Марія Бова. У ваговій категорії до 64 кілограм їй протистоятиме китаянка Данина Доу.

Нагадаємо, що Бурсак битиметься наприкінці грудня.

Раніше повідомлялося, що українка пробилася у фінал чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.