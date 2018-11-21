Найгірший боксер світу провів свій дебютний поєдинок на професійному рівні. ВІДЕО

Американський боксер Емануель Вільямс програв дебютний поєдинок проти співвітчизника Джона Рінкона і був висміяний журналістами за манеру бою.
Про це повідомляє The Sun.
Вільямс був відправлений у нокаут через 84 секунди після початку поєдинку.
Видання зазначає, що коментатори поєдинку сміялися над технікою 20-річного спортсмена. Фахівці відзначили відсутність у Вільямса техніки ударів і вміння оборонятися та задалися питанням про те, як боксер взагалі був допущений до виступу на професійному рівні.
Нагадаємо, букмекери почали приймати ставки на бій Джошуа - Усик.
Раніше Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості.
Джерело - segodnya.