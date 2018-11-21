Найгірший боксер світу провів свій дебютний поєдинок на професійному рівні. ВІДЕО

Американський боксер Емануель Вільямс програв дебютний поєдинок проти співвітчизника Джона Рінкона і був висміяний журналістами за манеру бою.

Про це повідомляє The ​​Sun.

Вільямс був відправлений у нокаут через 84 секунди після початку поєдинку.

Видання зазначає, що коментатори поєдинку сміялися над технікою 20-річного спортсмена. Фахівці відзначили відсутність у Вільямса техніки ударів і вміння оборонятися та задалися питанням про те, як боксер взагалі був допущений до виступу на професійному рівні.

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Джерело - segodnya.