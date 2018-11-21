Дві українки гарантували собі медалі чемпіонату світу

Лідер збірної України у вазі до 64 кг Марія Бова, вийшла до півфіналу Чемпіонату світу з боксу серед жінок, який в ці дні проходить в місті Нью-Делі, Індія. В чвертьфінальному поєдинку наша спорсменка здолала Мілану Сафронову з Казахстану.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Раніше Ганна Охота (вагова категорія 48 кг.) здобула впевнену перемогу на Чемпіонті світу. В рамках чвертьфінальної стадії змагань наша спортсменка здобула впевнену перемогу з рахунком 5:0 над представницею Туреччини Айзі Кагірір.

Нагадаємо, Кличко відмовився від реваншу із Джошуа.

Раніше, менеджер Усика розповів, коли Олександр проведе свій наступний бій.

Джерело - ФБУ.