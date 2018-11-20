Чемпіонат України з боксу 2018: всі призери та відео фіналів

З 13 по 18 листопада в Харкові проходив XXVII чемпіонат України серед чоловіків. Чемпіон пропонує вашій увазі всіх призерів завершився напередодні першості.

Вагова категорія до 49 кг

1. Назар Куротчин (Львівська) 2. Євген Овсянніков (Черкаська) 3. Владислав Сидоренко (Львівська) 3. Анар Умудов (Харківська)

Вагова категорія до 52 кг

1. Дмитро Замотаєв (Запорізька) 2. Ростислав Білостоцький ( Донецька) 3. Андрій Тишковець (Львівська) 3. Максим Фатич (Миколаївська)

Вагова категорія до 56 кг

1. Микола Буценко (Харківська) 2. Владислав Ветошкін (Хмельницька) 3. Олександр Соломенник (Івано-Франківська) 3. Станіслав Поляничко (Харківська)

Вагова категорія до 60 кг

1. Юрій Шестак (Харківська) 2. Станіслав Батий (Запорізька) 3. Мирослав Гончар (Черкаська) 3. Дмитро Черняк (Луганська)

Вагова категорія до 64 кг

1. Ярослав Харциз (Харківська)

2. Олександр Меленюк (Херсонська)

3. Тимур Біляк (Дніпропетровська)

3. Юрій Шепелюк (Рівненська)

Вагова категорія до 69 кг

1. Євген Барабанов (Київ) 2. Максим Пилипець (Донецька) 3. Ярослав Самофалов (Київська) 3. Віктор Петров (Хмельницька)

Вагова категорія до 75 кг

1. Олександр Хижняк (Полтавська) 2. Олексій Токарчук ( Вінницька) 3. Андрій Тимошенко (Чернігівська) 3. Микита Якимчук (Харківська)

Вагова категорія до 81 кг

1. Степан Грекул (Чернівецька) 2. Данило Жасан (Чернігівська) 3. Андрій Ісаков (Вінницька) 3. Максим Коц (Харківська)

Вагова категорія до 91 кг

1. Рамазан Муслімов (Харківська) 2. Сергій Горський ( Харківська) 3. Дмитро Лісовий (Вінницька) 3. Роберт Мартон (Харківська)

Вагова категорія понад 91 кг

1. Віктор Вихрист (Полтавська) 2. Ігор Шевадзуцький (Дніпропетровська) 3. Олександр Бабич (Київ) 3. Андрій Городецький (Львівська)

Джерело - Чемпіон.