Мій профіль

Туреччина - Україна: анонс та прогноз товариського матчу

Сьогодні 07:00 8991
Туреччина - Україна: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 06:21 407
Британські ЗМІ підозрюють Суркіса у кампанії проти Павелка та ФФУ
Вчора 20:10 2083 3
Жеребкування півфіналу Ліги націй відбудеться у грудні
Вчора 15:08 1795
Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості
Вчора 12:57 2289
Англія здолала Хорватію, Бельгія поступилася Швейцарії. Інші результати дня Ліги націй
Вчора 11:19 1662
17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО
18.11.2018 23:10 1552
Українець Хаммо здобув золото Гран-прі в Нідерландах
18.11.2018 21:48 848
10 головних надій українського футболу. ВІДЕО
18.11.2018 21:07 1772
Українка виграла чемпіонат світу з фітнесу. ФОТО
18.11.2018 19:06 2387
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:31 Футбол Директор стадіону Україна пообіцяв здивувати вболівальників 110
14:12 Бокс Кролла чекає можливості битися з Ломаченком 165
14:03 Футбол Туреччина - Україна: дивитися онлайн пряму трансляцію 20.11.2018 915
13:51 Футбол Збірна України дізналася команди з якими не зіграє у відборі до Євро 2020 345
13:29 Футбол Молодий півзахисник Динамо зник із заявки клубу 697
13:15 Бокс Два англійці та іспанець готують українця до захисту поясу чемпіона світу 321
12:55 Бокс Стала відомою дата бою Пакьяо - Бронер 348
12:30 Футбол Мілевського вигнали з Динамо Брест через п'янку 482
12:11 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 32383 1
12:10 Баскетбол Лень оформив черговий дабл-дабл за Атланту. ВІДЕО 348
11:50 Футбол Україна - Туреччина: суперники визначилися з формою 231
11:30 Футбол Коноплянка: Гру зі Словаччиною забули 207
11:08 Теніс Роналду потрапив у підбірку курйозних моментів Підсумкового турніру АТР в Лондоні 339
10:48 Баскетбол Комбінація Фінікса в ТОП - 10 моментів дня НБА. ВІДЕО 338
10:39 Футбол Збірна Німеччини оновила свій 40-річний антирекорд 1154
10:11 Футбол Україна - Туреччина: де дивитися товариський поєдинок 892
09:46 Футбол Визначилися усі фіналісти Ліги націй 531
09:36 Хокей Калгарі розгромив Вегас, Ванкувер поступився Вінніпегу. Результати матчів НХЛ 271
09:15 Футбол Словенія Вербича розписала нічию з Болгарією і вилетіла з групи С Ліги націй 246
09:05 Футбол Чехія переграла Словаччину в матчі суперників України в Лізі націй. Відеоогляд поєдинку 913
08:45 Футбол Швед: Намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти проти Туреччини 284
08:33 Баскетбол Детройт обіграв Клівленд, Індіана розгромила Юту. Результати матчів НБА 319
08:17 Футбол Довикликаний захисник Зорі прибув у розташування збірної 295
08:09 Футбол Німеччина не змогла втримати перемогу над Нідерландами. Відеоогляд матчу Ліги націй 719
07:00 Футбол Туреччина - Україна: анонс та прогноз товариського матчу 8991

Два англійці та іспанець готують українця до захисту поясу чемпіона світу

Сьогодні 13:15 321 0
Два англійці та іспанець готують українця до захисту поясу чемпіона світу

Український боксер Артем Далакян  активно готується до чергового захисту звання чемпіона світу у категорії до 50,8 кг.

Після двотижневої роботи в українських Карпатах задля підвищення функціональних можливостей, наразі чемпіон приступив до спарингів. Боксери з Велікобританії та Іспанії прибули до тренувального табору Далакяна та впродовж 3 тижнів допомогають Артему набрати найкращу бойову форму.

А вже 15 грудня у Києві, в конгресно-виставковому центрі Парковий, Артем зустрінеться з претендентом на чемпіонський пояс із Домініканської республіки Грегоріо Леброн.

Варто нагадати, що звання чемпіона світу WBA Артем Далакян завоював в США в лютому цього року, перемігши американця Брайана Вілорію. У червні українець успішно захистив титул у Києві, відправивши в нокаут тайця Сірічаї Тайена.

Суперник Артема  займає третю позицію у рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації WBA, в його активі 25 поєдинків, 21 перемога, 4 поразки

 Нагадаємо, Джошуа зустрінеться з переможцем бою Вайлдер - Ф'юрі.

Раніше, менеджер Усика розповів, коли Олександр проведе свій наступний бій.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()