Два англійці та іспанець готують українця до захисту поясу чемпіона світу

Український боксер Артем Далакян активно готується до чергового захисту звання чемпіона світу у категорії до 50,8 кг.

Після двотижневої роботи в українських Карпатах задля підвищення функціональних можливостей, наразі чемпіон приступив до спарингів. Боксери з Велікобританії та Іспанії прибули до тренувального табору Далакяна та впродовж 3 тижнів допомогають Артему набрати найкращу бойову форму.

А вже 15 грудня у Києві, в конгресно-виставковому центрі Парковий, Артем зустрінеться з претендентом на чемпіонський пояс із Домініканської республіки Грегоріо Леброн.

Варто нагадати, що звання чемпіона світу WBA Артем Далакян завоював в США в лютому цього року, перемігши американця Брайана Вілорію. У червні українець успішно захистив титул у Києві, відправивши в нокаут тайця Сірічаї Тайена.

Суперник Артема займає третю позицію у рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації WBA, в його активі 25 поєдинків, 21 перемога, 4 поразки

Нагадаємо, Джошуа зустрінеться з переможцем бою Вайлдер - Ф'юрі.

Раніше, менеджер Усика розповів, коли Олександр проведе свій наступний бій.

Джерело - Чемпіон.