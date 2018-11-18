Льюїс: Вайлдер уникне помилок Кличка в поєдинку проти Ф'юрі

Володар титулу WBC Деонтей Вайлдер зможе уникнути помилок, які допустив Володимир Кличко в майбутньому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, який пройде 1 грудня.
Вважає колишній абсолютний чемпіон світу британський боксер Леннок Льюїс.
"Мені здається, що Володимир Кличко не очікував, що Ф'юрі може бути настільки спритним. Але я вважаю, що Вайлдер
тепер знає про це і чекає такого розвитку бою. І він буде готовий до такого сценарію поєдинку", - заявив Леннокс.
Нагадаємо, менеджер Вайлдера порівняв Ф'юрі з кубиком Рубіка.
Натомість Джошуа зустрінеться з переможцем бою Вайлдер — Ф'юрі.
Джерело - isport.ua.