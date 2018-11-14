Красюк про бій з Гассієвим: Зараз його організовувати недоречно

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк розповів про можливість повторного двобою його підопічного з росіянином Муратом Гассієвим.

Його слова наводить Спорт-Експрес.

"Для цього необхідно, щоб склалися об'єктивні обставини. Чому ми провели бій з Белью? Тому що він — зірка в Англії, у нього там величезна аудиторія, люди купують квитки, мільйони дивляться, а Усика знають не так добре. Але він абсолютний чемпіон світу і чемпіон лондонських Олімпійських Ігор. Якщо для бою з Гассієвим складуться взаємовигідні обставини і буде сенс, то ми його організуємо. І це буде не реванш, а окремо взятий бій зі своєю історією. Прямо зараз його організовувати недоречно", — сказав Красюк.