Екс-чемпіон світу: Бій Мейвезера і Нурмагомедова триватиме не більше хвилини

Мейвезер не виступатиме за загальноприйнятими правилами змішаних єдиноборств.

Так вважає колишній чемпіон світу з боксу, а нині промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Моя думка, що він ніколи не виступить в октагоні. Вводити якісь спеціальні правила для Флойда - це смішно. Хочеш боксувати - йди на ринг. А якщо бажаєш стати бійцем змішаних єдиноборств, навіщо прибирати удари ногами?

Мейвезер у будь-якому випадку буде боксувати, він вміє це найкраще. Але йому це не допоможе. Всі ми розуміємо, що трапиться, якщо він поб'ється з Хабібом в клітці: бій не триватиме більше хвилини ", - сказав Оскар.