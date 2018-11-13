Екс-чемпіон світу: Бій Мейвезера і Нурмагомедова триватиме не більше хвилини

Мейвезер не виступатиме за загальноприйнятими правилами змішаних єдиноборств.
Так вважає колишній чемпіон світу з боксу, а нині промоутер Оскар Де Ла Хойя.
"Моя думка, що він ніколи не виступить в октагоні. Вводити якісь спеціальні правила для Флойда - це смішно. Хочеш боксувати - йди на ринг. А якщо бажаєш стати бійцем змішаних єдиноборств, навіщо прибирати удари ногами?
Мейвезер у будь-якому випадку буде боксувати, він вміє це найкраще. Але йому це не допоможе. Всі ми розуміємо, що трапиться, якщо він поб'ється з Хабібом в клітці: бій не триватиме більше хвилини ", - сказав Оскар.
Раніше Мейвезер розповів, за яких умов битиметься з Нурмагомедовим.
Нагадаємо, Мак-Грегор висміяв Мейвезера.
Джерело - isport.ua.