На Instagram Усика підписались 100 тисяч британців

За тиждень на сторінку Олександра Усика в Instagram підписалося близько 100 тисяч британських уболівальників.

Про це повідомив боксер.

Тепер у боксера 478 тисяч читачів. Усик залишився задоволений прийомом і реакцією на нього і його бокс з боку місцевих фанів, які, на думку боксера, добре розбираються в боксі.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Тоні Беллью