На Instagram Усика підписались 100 тисяч британців

За тиждень на сторінку Олександра Усика в Instagram підписалося близько 100 тисяч британських уболівальників.
Про це повідомив боксер.
Тепер у боксера 478 тисяч читачів. Усик залишився задоволений прийомом і реакцією на нього і його бокс з боку місцевих фанів, які, на думку боксера, добре розбираються в боксі.
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Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Тоні Беллью
Джерело - sport.ua.