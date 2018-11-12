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На Instagram Усика підписались 100 тисяч британців

Сьогодні 19:50 146 0
На Instagram Усика підписались 100 тисяч британців
За тиждень на сторінку Олександра Усика в Instagram підписалося близько 100 тисяч британських уболівальників.
 
Про це повідомив боксер.
 
Тепер у боксера 478 тисяч читачів. Усик залишився задоволений прийомом і реакцією на нього і його бокс з боку місцевих фанів, які, на думку боксера, добре розбираються в боксі.
 
 
 
 
 
 
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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Тоні Беллью 
 

Джерело - sport.ua.

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