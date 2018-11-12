Усик повернувся в Україну після перемоги над Белью. ВІДЕО

У київському аеропорту Бориспіль зустріли абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з Манчестера, українець здобув ефектну перемогу над Тоні Белью.

Про це повідомляє Громадське ТБ.

Крім шанувальників українського боксера, які спеціально приїхали привітати тріумфатора, в аеропорту зібралося безліч представників ЗМІ. З останніми Усик провів невелику прес-конференцію.

Нагадаємо, Усик переміг Белью у восьмому раунді. До цього за записками суддів лідирував Белью.

Також стало відомо, з ким може битися Усик.

Джерело - Гомадське ТБ.