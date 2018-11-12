Трансляцію бою Усика дивилися більше чоторьох мільйонів українців

У суботу, 10 листопада, велика кількість українських глядачів у прямому ефірі дивилися видовищний боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Тоні Белью.

Український боксер блискуче провів перший захист титулу абсолютного чемпіона світу. Яскраве протистояння закінчилося беззастережною перемогою Усика: він відправив суперника в нокаут у восьмому раунді.

Частка переможного для Олександра бою серед всеукраїнською аудиторією 18+ становила 48,5%, за аудиторією 18-54 (50тис +) бій зібрав 37,7%. Боксерський поєдинок став ефірною подією з найвищою часткою телеаудиторії з початку осені. Трансляція бою стала беззаперечним лідером слоту в цих цільових аудиторіях. З урахуванням повтору в неділю її дивилися більше 4 млн українців.

ТОП-5 каналів 10.11.2018 р в слоті бою О.Усик - Т.Белью

В цілому події в ефірі Інтера, присвячені поєдинку Усик - Білями, 10 і 11 листопада зібрали біля екранів телевізорів більше 5,5 млн чоловік в Україні.

Джерело - Інтер.