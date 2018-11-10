Гірн: Це найкращий і найбільший бій, який мені вдавалося просувати

Глава промоутерської компанії Mathroom Boxing Едді Гірн поділився думками щодо масштабу майбутнього поєдинку Усик — Белью.

Його слова наводить Xsport.

"Це найкращий і найбільший бій, який мені вдавалося просувати. З точки зору того, що стоїть на кону і з точки зору історії, це точно наймасштабніший поєдинок. Він навіть більший, ніж зустріч Ентоні Джошуа і Володимира Кличка. Я просто не можу повірити, що це відбувається зараз насправді. Мова йде зовсім не про гроші, а про спадщину, про вирішальний етап у кар'єрі обох бійців", — заявив Гірн.